Newbery quiere mantenerse arriba

Jorge Newbery buscará continuar en lo más alto del grupo A junto a Petroquímica, cuando este miércoles se complete la 5ª fecha del torneo Zonal A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El “Aeronauta” visitará a General Saavedra desde las 18, con la intención de seguir como líder junto al “Verde”, que aplastó 5-0 a Tiro Federal. Arbitrará Carlos Rujano, con la asistencia de Daniel Sosa y Carlos Flores.
Por otra parte, en la zona B, a partir de las 19, la Comisión de Actividades Infantiles, escolta a cinco puntos de Huracán, visitará a Argentinos Diadema. Diego Schooff será el árbitro principal, mientras que Sergio Corbalán y Luis Marcial serán los jueces de línea.
POSICIONES
Zona “A”: 1) Petroquímica 13 puntos, 2) Jorge Newbery 10, 3) Deportivo Sarmiento 9, 4) General Saavedra 6, 5) Laprida 3 y 6) Tiro Federal 0.
Zona “B”: 1) Huracán 13 puntos, 2) CAI 8, 3) Próspero Palazzo 7, 4) Argentinos Diadema 6, 5) USMA 6 y 6) Florentino Ameghino 0.
Panorama de la 5ª fecha
DOMINGO 2
Zona “A”
- Petroquímica 5 / Tiro Federal 0.
- Laprida 1 / Deportivo Sarmiento 2.
Zona “B”
- USMA 2 / Florentino Ameghino 1.
- Próspero Palazzo 1 / Huracán 2.
MIERCOLES 5 (18:00 Primera -16:00 Reserva)
Zona “A”
- General Saavedra vs Jorge Newbery.
Arbitro: Carlos Rujano.
Asistentes: Daniel Sosa y Carlos Flores.
Cancha: General Saavedra.
MIERCOLES 5 (19:00 Primera – 17:00 Reserva)
Zona “B”
- Argentinos Diadema vs CAI.
Arbitro: Diego Schooff.
Asistentes: Sergio Corbalán y Luis Marcial.
Cancha: Argentinos Diadema.