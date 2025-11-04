Newbery quiere mantenerse arriba

Con dos partidos, se completa este miércoles la 5ª fecha de la A.

Jorge Newbery buscará continuar en lo más alto del grupo A junto a Petroquímica, cuando este miércoles se complete la 5ª fecha del torneo Zonal A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Aeronauta” visitará a General Saavedra desde las 18, con la intención de seguir como líder junto al “Verde”, que aplastó 5-0 a Tiro Federal. Arbitrará Carlos Rujano, con la asistencia de Daniel Sosa y Carlos Flores.

Por otra parte, en la zona B, a partir de las 19, la Comisión de Actividades Infantiles, escolta a cinco puntos de Huracán, visitará a Argentinos Diadema. Diego Schooff será el árbitro principal, mientras que Sergio Corbalán y Luis Marcial serán los jueces de línea.

POSICIONES

Zona “A”: 1) Petroquímica 13 puntos, 2) Jorge Newbery 10, 3) Deportivo Sarmiento 9, 4) General Saavedra 6, 5) Laprida 3 y 6) Tiro Federal 0.

Zona “B”: 1) Huracán 13 puntos, 2) CAI 8, 3) Próspero Palazzo 7, 4) Argentinos Diadema 6, 5) USMA 6 y 6) Florentino Ameghino 0.

………………

Panorama de la 5ª fecha

DOMINGO 2

Zona “A”

- Petroquímica 5 / Tiro Federal 0.

- Laprida 1 / Deportivo Sarmiento 2.

Zona “B”

- USMA 2 / Florentino Ameghino 1.

- Próspero Palazzo 1 / Huracán 2.

MIERCOLES 5 (18:00 Primera -16:00 Reserva)

Zona “A”

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Daniel Sosa y Carlos Flores.

Cancha: General Saavedra.

MIERCOLES 5 (19:00 Primera – 17:00 Reserva)

Zona “B”

- Argentinos Diadema vs CAI.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Sergio Corbalán y Luis Marcial.

Cancha: Argentinos Diadema.