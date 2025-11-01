El “Verdolaga” recibe este domingo a Tiro, mientras que el “Globo” visita a Palazzo. También juegan Laprida-Sarmiento y USMA- Ameghino. La acción dará inicio a las 16.

Petro y Huracán quieren seguir en lo más alto del torneo Zonal

Con cuatro partidos, este domingo a partir de las 16 se disputará, de manera parcial, la quinta fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, dos de los tres líderes que tiene el campeonato verán acción.

Uno de ellos es Petroquímica, que lidera junto a Jorge Newbery.

El “Verdolaga” recibirá a Tiro Federal, equipo que se ubica último en la tabla del certamen y también en la general.

El árbitro será Lucas Bres, como la asistencia de Brian Jerosimich y Víctor Velarde, y como el resto de la programación, el partido se jugará sin público visitante.

Por su parte, Laprida será local en su estadio Domingo Perea ante el Deportivo Sarmiento. El árbitro del partido será Maximiliano Selg.

Este grupo se completará el miércoles de la próxima semana cuando Jorge Newbery visite a General Saavedra.

Mientras tanto, en la Zona “B”, el solitario líder Huracán asumirá un difícil compromiso cuando se presente en “El Nido” para enfrentarse con el local Próspero Palazzo. Será árbitro del partido Luis Fimiani, quien estará secundado por Gastón Verón y Sergio Navarrete.

En el otro partido de la zona, Unión San Martín Azcuénaga recibirá al Florentino Ameghino, con Diego Bayón como juez principal.

El miércoles, mientras tanto, Comisión de Actividades Infantiles volverá a ir a Kilómetro 27 para visitar a Argentinos Diadema.

Programa de la 5ª fecha

DOMINGO 2 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

Zona “A”

- Petroquímica vs Tiro Federal.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Brian Jerosimich y Víctor Velarde.

Cancha: Petroquímica.

- Laprida vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Carlos Quintana y Edgardo Aráoz.

Cancha: Laprida.

Zona “B”

- USMA vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Blas Subelza y Daniel Sosa.

Cancha: USMA.

- Próspero Palazzo vs Huracán.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Gastón Verón y Sergio Navarrete.

Cancha: Próspero Palazzo.

MIRCOLES 5 (18:00 Primera -16:00 Reserva)

Zona “A”

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Daniel Sosa y Carlos Flores.

Cancha: General Saavedra.

MIERCOLES 5 (19:00 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “B”

- Argentinos Diadema vs CAI.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Sergio Corbalán y Luis Marcial.

Cancha: Argentinos Diadema.

