El Zonal "A" se pone al día con dos partidos

Jorge Newbery recibe este miércoles desde las 18 a Laprida y la CAI hará de local en Diadema ante Próspero Palazzo a partir de las 19.

Con dos partidos, este miércoles se completará la cuarta fecha del torneo Zonal “A” que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Jorge Newbery, ya sin Osvaldo Ruggero en la dirección técnica -en su lugar volvió Hugo Barrientos-, recibirá a Laprida, con la intención de ganar para así seguir en la cima de la Zona “A” junto a Petroquímica. El partido en la cancha del “Lobo” dará comienzo a las 18, y será arbitrado por Sergio Corbalán, quien estará secundado por Iván Peña y Blas Subelza.

Por su parte, en cancha del club Argentinos Diadema, Comisión de Actividades Infantiles recibirá a Próspero Palazzo.

La CAI también irá por una victoria que le permita igualar la línea de Huracán, el puntero que tiene la Zona “B”. Mientras que si gana el “Aguilucho”, entonces será el elenco de Kilómetro 9 que quede como escolta del grupo. Este partido dará comienzo a las 19, y tendrá el arbitraje de Carlos Quintana, quien estará acompañado por Luis Fimiani y Gastón Cejas.

Por otra parte, en cancha de Laprida, se jugará un partido correspondiente al torneo Femenino, entre Newbery y Laprida. El encuentro se iniciará a las 20.

Cabe destacar que estos dos encuentros fueron reprogramados para este miércoles por la participación de Newbery y la CAI en el Torneo Regional Federal Amateur.

POSICIONES

Zona “A” Petroquímica 10 puntos, Jorge Newbery 7, Deportivo Sarmiento 6, General Saavedra 6, Laprida 3 y Tiro Federal 0.

Zona “B”: Huracán 10 puntos, CAI 7, Próspero Palazzo 6, Argentinos Diadema 3, Unión San Martín Azcuénaga 3 y Florentino Ameghino 0.

Programa de la 4ª fecha

MIERCOLES 29 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)

- Jorge Newbery vs Laprida.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Iván Peña y Blas Subelza.

Cancha: Jorge Newbery (sin público visitante).

MIERCOLES 29 (19:00 Primera – 17:00 Reserva)

- CAI vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Luis Fimiani y Gastón Cejas.

Cancha: Argentinos Diadema (sin público visitante).

Jugados

VIERNES 17

- Argentinos Diadema 2 / Florentino Ameghino 0.

SABADO 18

- Huracán 3 / USMA 0.

- Deportivo Sarmiento 1 / Petroquímica 2.

DOMINGO 19

- Tiro Federal 2 / General Saavedra 3.