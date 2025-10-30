La Fede y Náutico Rada Tilly ganaron en Primera Varones

El “Bordó” venció en el clásico a Gimnasia 92-74, mientras que el “Aurinegro” superó a Petroquímica 64-61 por la sexta fecha del torneo Clausura de básquet.

Con dos partidos, este miércoles se disputó la sexta fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, el líder La Fede Deportiva se llevó del Socios Fundadores un valioso triunfo en el clásico ante Gimnasia y Esgrima a quien derrotó por 92-74.

El partido tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Axel Catalán y los parciales por cuarto de juego favorecieron a la visita de 16-28, 34-45 y 55-70.

En el “Bordó”, que dispuso de sus jugadores del Prefederal, se destacaron Luis Alderete, goleador del partido con 21 puntos, 3 asistencias y una tapa. Emanuel Ferreyra lo escoltó con 17 tantos, 5 rebotes, 5 asistencias, mientras que Juan Ignacio Cárdenas aportó 13 unidades y David Fric, fue autor de 6 puntos y 10 rebotes.

Por el lado del “Verde”, que no tuvo a José Ignacio Copesky en cancha, el mejor fue el base Natalio Santacroce, goleador de su equipo con 16 puntos, mientras que el pivote Ciro Melo aportó 13 tantos con 5 rebotes y Simón Dias marcó 11 unidades, con 6 rebotes y 4 asistencias.

Por su parte, Náutico Rada Tilly tuvo que batallar y mucho para imponerse finalmente de local ante Petroquímica por 64 a 61.

El encuentro, que se jugó en cancha de Náutico, fue arbitrado por Matías Carrizo, José Bova y Guillermo Fernández, y los parciales por cuarto de juego fueron: 19-11, 34-23 y 54-41, todos para el dueño de casa.

En el “Aurinegro”, los destacados fueron Juan Twardowski (14 puntos), Franco Varone (12 tantos y 6 rebotes) y Tomás Musotto (10 unidades, 3 rebotes, con 3 recuperos e igual número en pérdidas).

En el “Verdolaga”, los mejores fueron Bruno Leonori (14 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias) y Matías Filipuzzi (13 tantos y 4 rebotes). Además, Osvaldo De Sousa marcó 10 unidades, bajó 11 rebotes y metió 2 tapas.

Las posiciones en Primera Masculino se encuentran de la siguiente manera: 1) La Fede Deportiva 7 puntos (3 y 1), 2) Petroquímica 5 (2 y 1), 3) Gimnasia 5 (2 y 1), 4) Náutico (1 y 2), 5) CAI 4 (1 y 2) y 6) Escuela Municipal Pueyrredón 2 (0 y 2).

Siguiendo con la actividad, este jueves desde las 21:30 se jugará el clásico pero en la rama femenina, con el arbitraje de Reyes, Bova y Jorge Alarcón.

Mientras que el viernes, Náutico se medirá en su cancha ante Petroquímica también en Mayores mujeres. Ese mismo día, pero en U-11 Femenino se enfrentarán Náutico “Amarillo” y Gimnasia.

Panorama

MIERCOLES 29

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 74 / La Fede Deportiva 92 (Primera Masculino).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 64 / Petroquímica 61 (Primera Masculino).

JUEVES 30

En el Socios Fundadores

21:30 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

VIERNES 31

En Náutico Rada Tily

19:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

Síntesis

Gimnasia 74 / La Fede Deportiva 92

Gimnasia (16+18+21+19): Natalio Santacroce 16, Santino Santacroce 5, Benjamín Anríquez 6, Valentino Ayala 9 y Ciro Melo 13 (fi); Simón Dias 11, Julián Salas 2, Matías González 6, Gabriel Frávega 0, Guillermo Olagüe 0 y Nahuel Moyano 6. DT: Iván Parodi.

La Fede (28+17+25+22): Emanuel Ferreyra 17, Catriel Aredes 3, Luis Alderete 21, Ezequiel Bidondo 10 y David Fric 6 (fi); Nazareno Scipioni 4, Franco Secchi 10, Juan Cárdenas 13, Gianni Sampaoli 2, Mateo Bellido 4, Ignacio Quisle 2 e Ignacio Piñero 0. DT: Emiliano Barbosa.

Parciales: 16-28, 34-45 y 55-70.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Axel Catalán.

Cancha: Socios Fundadores.

Síntesis

Náutico Rada Tilly 64 / Petroquímica 61

Náutico (19+15+20+10): Enzo Dias Gago 3, Franco Varone 12, Mirko Hadzik 6, Nicolás Rocha 2 y Tomás Musotto 10 (fi); Gino Lorelli 8, Enzo Acosta 4, Juan Gallina 4, Santiago Jorge 1, Santino Williams 0, Germán Sosa 0 y Juan Twardowski 14. DT: Lucas Torres.

Petroquímica (11+12+18+20): Mariano Melgarejo 1, Bruno Leonori 14, Matías Filipuzzi 13, Osvaldo De Sousa 10 y Sebastián Sosa 7 (fi); Darío Núñez 0, Eduardo Ortiz 2, Francisco Martínez Jiménez 9, Diego Melo 1, Lázaro Rivas 4 y Germán Azcurra 0. DT: Juan Carlos Morel.

Parciales: 19-11, 34-23 y 54-41.

Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Guillermo Fernández.

Cancha: Náutico Rada Tilly.