La Selección U17 Femenina cerró una primera fase perfecta en Asunción

Fue triunfo frente a Bolivia por 83 a 41, con tres jugadoras en doble dígito. El sábado será el cruce de semifinales, con rival y horario a confirmar.

Con autoridad y regularidad, la Selección Argentina Femenina U17 de básquet cerró la fase de grupos con puntaje ideal tras superar a Bolivia por 83-41 en la cuarta fecha del Sudamericano de Asunción. Luego de una primera fase impecable, la delegación argentina tendrá jornada de descanso antes de retomar la acción el sábado, cuando participará del cruce de semifinales. El certamen entrega tres cupos para la AmeriCup U18 del próximo año.

El inicio del partido mostró una dinámica equilibrada, con ambos seleccionados proponiendo un ritmo alto y ataques veloces. Argentina mantuvo su sello característico con una presión intensa sobre el balón y defensa extendida en toda la cancha para condicionar la salida rival.

Esa estrategia comenzó a rendir frutos promediando el segundo cuarto, cuando las dirigidas por Paula Budini capitalizaron las pérdidas bolivianas y desplegaron su propio ritmo en transición. En apenas cuatro minutos, la albiceleste firmó un parcial de 16-0 que le permitió despegarse en el marcador y encaminar la primera mitad con absoluta autoridad (40-23).

En el segundo tiempo, Argentina llevó su dominio a otro nivel. Con una defensa compacta y bien sincronizada, el equipo nacional neutralizó por completo las vías de ataque rivales y marcó el pulso del juego.

Esa solidez defensiva tuvo su correlato en el otro costado. El elenco argentino encontró fluidez en la circulación del balón, generó lanzamientos cómodos y diversificó sus vías de gol para que todas las jugadoras dejaran su aporte en el marcador.

La supremacía en la pintura fue determinante, en el que el 60% de los puntos provinieron desde esa zona, respaldados por una gran trabajo en los rebotes ofensivos (20). En el plano individual, Sofía González (14), Isabella Roldán (11) y Sofía Novoa (10) lideraron las estadísticas.