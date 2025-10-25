Gimnasia de Comodoro derrotó en Córdoba a Atenas 83-71 en una nueva fecha de la competencia juvenil.

El "Verde" volvió al triunfo en la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este viernes, de visitante a Atenas de Córdoba por 83-71 y de ese modo, volvió al triunfo en la Liga Próximo de básquet, tras dos caídas seguidas.

El partido, que se jugó en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, tuvo parciales por cuarto de juego de 17-27, 34-48 y 57-64.

Gimnasia entró decidido a llevarse el juego desde un principio y marcó la cancha. Rápidamente sacó diferencia en el marcador y controló el juego. Atenas no se encontró con el aro y en defensa brindó varias libertades. La primera mitad terminó 34 a 48 para los del sur, informó Prensa Atenas.

En el complemento nada cambió, los de Comodoro fueron amplios dominadores, no le dieron chances al dueño de casa y se llevaron una clara victoria por 83 a 71. Los pibes de Atenas lo intentaron, bajaron la diferencia lo más que pudieron, pero no les alcanzó.

En el “Verde”, se destacó el base Natalio Santacroce, quien fue el goleador del equipo chubutense con 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y una tapa.

También fueron clave los aportes de José Ignacio Copesky (17 tantos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos) y Jesús Centeno (17 unidades y 8 rebotes).

Por su parte, Valentino Ayala (13 tantos, 4 rebotes y 5 pases gol) y Ciro Melo (13 unidades y 10 rebotes), fueron otros de los jugadores que se destacaron dentro de un goleo parejo y de equipo.

Por el lado del “Griego”, su mejor vía de gol fue Tiago Tomatis, máximo anotador del juego con 24 puntos y 6 rebotes, mientras que Benjamín Imaz lo secundó con 12 tantos y también 6 recobres.

De ese modo, Gimnasia regresa a Comodoro Rivadavia con un triunfo y dos derrotas de su gira que realizó por Córdoba.

El “Verde” se ubica sexto con score de 4 éxitos y 2 derrotas, mientras que el “Griego” está 18º con solo un triunfo y ocho caídas.

Los próximos desafíos que tendrá el elenco que conduce el trelewense Gustavo Sapochnik serán Boca Juniors, San Lorenzo y Regatas Corrientes.

………………….

Síntesis

Atenas 71 / Gimnasia 83

Atenas (17+17+23+14): Tiago Tomatis 24, Francisco Gallo 6, Benjamín Imaz 12, Jerónimo Maidana 9 y Facundo Valfre 9 (fi); Matías González 0, Germán Misetich 3, Agustín Sosa 0 y Claudio Moreno 0. DT: Lautaro González.

Gimnasia (27+21+16+19): Natalio Santacroce 20, José Ignacio Copesky 17, Valentino Ayala 13, Ciro Melo 13 y Jesús Centeno 17 (fi); Santino Santacroce 3, Benjamín Anríquez 0 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 17-27, 34-48 y 57-64.

Estadio: Estructura Pretensa Atenas (Córdoba).

Foto: Prensa Atenas.