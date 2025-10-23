Gimnasia de Comodoro perdió 67-56 ante Instituto de Córdoba y así sufrió su segunda derrota en la temporada.

El "Verde" tampoco pudo con el líder e invicto de Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cayó este jueves de visitante frente ante el líder e invicto Instituto de Córdoba por 67-56 en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Angel Sandrín y los parciales fueron los siguientes: 17-13, 36-25 y 54-37.

De esa manera, el “Verde” sufrió su segunda derrota en la temporada, mientras que “La Gloria” festejó el octavo triunfo al hilo, que le permite afianzarse en la punta de la fase regular.

En Instituto, su goleador fue el Lucas Andersson (15 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias), mientras que el pivote colombiano Jerson Caicedo aportó 11 tantos.

Por el lado de Gimnasia, se destacó el pivote venezolano Jesús Centeno, quien fue el goleador del juego con 18 unidades, 6 rebotes y 7 tapas. José Ignacio Copesky lo escoltó con 17 unidades, 5 rebotes, 3 asistencias y 5 recuperos, mientras que Natalio Santacroce hizo 11 tantos, con 3 pelotas recuperadas.

Gimnasia cerrará esta primera gira por la Liga Próximo cuando este viernes, desde las 21, se mida con Atenas de Córdoba.

Síntesis

Instituto 67 / Gimnasia 56

Instituto (17+19+18+13): Luca Salvetti 1, Bautista Corsi 0, Lucca Giuliani 8, Jerónimo Guerrero 6 y Jerson Caicedo 11 (fi); Lucas Andersson 15, Juan Aguilar 6, Julián Maldonado 2, Joaquín López 4, Máximo Liscovsky 0, Santiago Guasco 8 y Santino Frontera 6. DT: Ignacio Giambartolomei.

Gimnasia (13+12+12+19): Natalio Santacroce 11, José Ignacio Copesky 17, Valentino Ayala 2, Ciro Melo 6 y Jesús Centeno 18 (fi); Santino Santacroce 2, Benjamín Anríquez 0 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 17-13, 36-25 y 54-37.

Estadio: Angel Sandrín.