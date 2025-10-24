Petroquímica recibe a la CAI en Primera Varones

Será este viernes desde las 21:30 en el gimnasio Cemento Comodoro por una nueva fecha del torneo Clausura de básquet.

Petroquímica recibirá este viernes a Comisión de Actividades Infantiles por una nueva fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división, de la rama masculina.

El partido, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Km 8, dará comienzo a las 21:30 y tendrá el arbitraje de Matías Carrizo, José Bova y Axel Catalán.

Este jueves, mientras tanto, se jugaron dos partidos, pero en femenino.

En ese contexto, en Primera Mayores, fue victoria de La Fede Deportiva, que le ganó a Náutico Rada Tilly por 54-28, mientras que en U13, también fue victoria de La Fede, que le ganó a Náutico “Amarillo” por 65 a 34.

Este sábado, mientras tanto, habrá actividad únicamente en las formativas. La acción tendrá lugar en la sede de la CAI, en el gimnasio Diego Simón y en Náutico Rada Tilly.

Panorama

JUEVES 23

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 65 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 34 (U-13 Femenino).

- La Fede Deportiva 54 / Náutico Rada Tilly 28 (Primera Femenino).

VIERNES 24

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Axel Catalán.

SABADO 25

En Comisión de Actividades Infantiles

15:00 U-11: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Enzo Cárcamo.

17:00 U-15: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

18:30 U-13: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Enzo Cárcamo.

20:00 U-17: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular

15:00 U-13: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

16:30 U-15: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

18:00 U-11: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

20:00 U-17: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

19:00 U-15: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

20:30 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.