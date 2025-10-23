La Selección U-17 Femenina clasificó a las semis del Sudamericano de básquet

Fue victoria ante Ecuador por 65 a 35, con una doble figura entre Sofía Novoa (11) y Francisca Canello (10). Este jueves será el cierre de la fase de grupos frente a Bolivia.

A falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, la Selección Argentina Femenina de básquet cumplió con creces su objetivo inicial: asegurarse el primer puesto de la zona y la clasificación anticipada a semifinales. En su tercera presentación en el Sudamericano U-17 de Asunción, el equipo nacional superó con autoridad a Ecuador por 65 a 35.

Argentina impuso su sello desde el arranque, con una defensa intensa y líneas adelantadas que le permitieron controlar el ritmo del juego. La presión alta desarticuló los intentos ecuatorianos de armar ofensivas fluidas y forzó múltiples pérdidas. Aunque el inicio fue parejo, el triple de Sofía Novoa desde la esquina (5-4) marcó el quiebre del segmento. A partir de allí, el equipo nacional se mostró más suelto, seguro en su plan y dominante en ambos costados para dejar a su rival en apenas 4 puntos (11-4).

Para el segundo período, Ecuador encontró aire desde el perímetro. Sus únicos puntos llegaron a través de cinco triples repartidos entre distintas manos, una alternativa para sostenerse parcialmente en el partido. Sin embargo, la albiceleste mantuvo su libreto. La intensidad defensiva no cedió, incrementó la efectividad cerca del aro y tuvo una amplia superioridad física para bajar hasta 15 rebotes ofensivos en el parcial (24 en total durante la primera mitad).

El desarrollo del complemento mantuvo la misma tendencia de los primeros 20 minutos. El equipo continuó imponiendo su asfixia defensiva, restringió las vías de ataque de su rival y extendiendo progresivamente la diferencia en el marcador. Con el resultado encaminado, el cuerpo técnico aprovechó para rotar el plantel, otorgar descanso a sus jugadoras y ensayar distintas variantes tácticas con miras a la etapa de playoffs.

El equipo firmó una efectividad perfecta desde la línea de libres (16/16) y mostró una superioridad absoluta en el rebote ofensivo ( 36 contra 32 defensivos), lo que le brindpó generar múltiples segundas oportunidades. En el plano individual, las máximas anotadoras fueron Sofía Novoa con 11 puntos y Francisca Canello con 10.

Este jueves tendrá su última participación de la fase de grupos frente a Bolivia, en una jornada prevista para las 15. Un rato más temprano se dará el cruce entre Ecuador y Uruguay. Todo el certamen será con transmisión en directo por el canal de FIBA en YouTube.