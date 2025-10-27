Argentina es campeona invicta del Sudamericano Femenino U17

En la final del certamen que se disputó en Paraguay derrotó a Venezuela por 67 a 46 con tres jugadoras en doble dígito. Sofía Novoa fue elegida MVP del torneo e integró el quinteto ideal junto con Santina Cherot.

Objetivo cumplido y con absoluta autoridad. La Selección Argentina Femenina U17 de básquet se consagró campeona invicta del Sudamericano de Asunción tras superar a Venezuela por 67 a 46 en la final. El triunfo tuvo a tres jugadoras en doble dígito mientras que Sofía Novoa fue elegida MVP del torneo e integró al quinteto ideal junto a Santina Cherot. Por haber accedido a la definición, el plantel ya se había asegurado su participación en la AmeriCup U18 del próximo año.

Argentina mantuvo la identidad que la acompañó durante todo el torneo con una intensidad, defensa alta y una presión constante sobre el traslado rival. Desde el salto inicial impuso condiciones, con una carrera de 8-0 en apenas tres minutos que forzó el pedido de tiempo muerto por parte del cuerpo técnico venezolano.

Lejos de aflojar, el conjunto albiceleste amplió la brecha hasta un contundente 11-0. Por su parte, Venezuela mostró imprecisiones en ataque y pocas respuestas defensivas ante la energía albiceleste. El primer cuarto fue un monólogo, que se cerró con un categórico 28-6.

El equipo no bajó el ritmo ni la concentración en el segundo cuarto y continuó construyendo una ventaja sólida. Con posesiones bien administradas y una circulación de balón fluida, encontró tiros claros y efectividad en las cercanías del aro. Aunque el goleo se redujo levemente (22-15), la superioridad se mantuvo evidente en todos los aspectos del juego. La diferencia más notoria estuvo en el perímetro. Entre los dos primeros cuartos, la Selección convirtió 7 triples con un 47% de acierto, contrastando con el bajo 8% de efectividad venezolana (1/13).

En la segunda mitad, Venezuela logró reducir la diferencia en el marcador al llevarse los dos últimos cuartos por 7-9 y 10-19, aunque sin amenazar la victoria nacional. Con el triunfo asegurado, el staff técnico rotó constantemente a sus jugadoras para otorgar minutos de juego a todas las integrantes del plantel, además de permitir que cada una aportara su cuota al resultado final.

En un goleo bien distribuido, las máximas anotadoras fueron Sofía Novoa (14), Sofía González (11) y Sofía Lombardero (10). En el otro sector, la principal referencia fue Albanys Ramírez con 15 unidades.