Captadores de Defensa y Justicia en la CAI

Silvio Duarte -coordinador general del Fútbol Juvenil-, Matías Campolongo -responsable del Area de Captación Nacional- y Lucas Domenech -captador, hijo del exfutbolista Adrián Domenech-, encargados de la captación oficial del Club Defensa y Justicia, participaron este miércoles de una jornada de fútbol con jugadores de la Comisión de Actividades Infantiles.

Por la mañana se realizaron pruebas en el Complejo La Mata con las categorías 2018, 2017, 2016 y 2015. Mientras que por la tarde siguió la jornada en la cancha del Club Laprida, con chicos de categorías 2014 hasta 2008.

Los captadores visualizaron jugadores para su posterior seguimiento e incorporación al “Halcón” de Varela, en donde ya se desempeña el delantero surgido del club Lorenzo "Lolo" Ivancic (Torneo Juveniles AFA | Cuarta División) y los jugadores oriundos de Villa Regina con paso por las formativas de la CAI, Ezequiel Sandoval, Juan Romero y Benjamín Betancour.

La dirigencia “azzurra” agradece al cuerpo técnico y al presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, por esta visita y por la posibilidad de reforzar el vínculo y seguir desarrollando proyectos juntos.