Igualó 0-0 con el elenco brasileño por la revancha de las semifinales de Copa Libertadores. El arquero Agustín Rossi fue clave para la clasificación del “Fla”.

Racing no pudo meterse en la final al empatar con Flamengo

Racing Club de Avellaneda no pudo este miércoles meterse en la final de la Copa Libertadores de América al empatar de local 0-0 ante Flamengo de Brasil por el partido revancha de una de las semifinales del certamen continental.

El partido, que se jugó en un colmado estadio “Presidente Perón”, tuvo el arbitraje del chileno Piero Maza. En el encuentro de ida, jugado en Río de Janeiro, había sido victoria del “Fla” por 1-0.

Con un gran desempeño del arquero argentino Agustín Rossi comenzó la ordenada resistencia del “Fla”, que desde los 55 minutos jugó con diez por la expulsión del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata.

Flamengo busca este año el cuarto título de Copa Libertadores tras las conquistas de 1981, 2019 y 2022.

Su rival será el mejor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito, que en el partido de ida goleó por 3-0 en la capital ecuatoriana y se enfrentarán este jueves a la noche en San Pablo.

Tras un imponente recibimiento en el ‘Cilindro de Avellaneda’, las primeras acciones fueron favorables para Flamengo primero con un remate de mitad distancia de Araújo en el minuto 10 y luego una salvada del arquero Facundo Cambeses tras un tiro de Guillermo Varela cuatro minutos después.

Racing gestó dos oportunidades claras. A los 11 minutos Agustín Rossi se exigió a fondo para despejar un cabezazo esquinado del comodorense Tomás Conechny, para empezar a constituirse en la gran figura de la noche, y en el minuto 32 Santiago Solari sacó un remate que se fue apenas por encima del travesaño.

Y apenas un minuto después, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta tuvo un mano a mano que el arquero Cambeses despejó con la cara.

Ya luego del segundo tiempo llegó la rotación de los bancos de sustitutos y en el minuto 55 Plata recibió la tarjeta roja por agredir a Rojo.

A partir de ese momento Racing fue con más enjundia que fútbol y en el minuto 67 Agustín Almendra forzó una nueva intervención de ossi, que dos minutos después intervino ante una irrupción de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

En el minuto 73 el árbitro Piero Maza le mostró la tarjeta roja a Marcos Rojo por un supuesto codazo a Léo Pereira pero luego el VAR a cargo de Juan Lara le advirtieron que había sido un contacto de cabezas y se revirtió la expulsión.

Para los últimos minutos, Racing tuvo una opción con un golpe de cabeza de ‘Rocky’ Balboa que se fue cerca del palo (m.85) y en la última del partido en el minuto 91 el arquero Rossi despejó un remate frontal de Luciano Vietto.