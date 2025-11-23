Estudiantes dio el golpe y eliminó a Central

Le ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito con gol de Edwuin Cetré. El “Pincha” jugará en cuartos de final con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Estudiantes de La Plata dio el golpe de los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol al vencer de visitante 1-0 a Rosario Central, quien recientemente había sido coronado campeón de la Liga 2025, por ser el mejor de la Tabla General.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo, y el único gol, lo marcó el colombiano Edwuin Cetré en la primera etapa.

El “Pincha”, que en cuartos de final jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, terminó con diez porque se fue expulsado Mikel Amondarain.

El encuentro comenzó tenso producto de la decisión del cuadro visitante de realizar el pasillo de espaldas para “felicitar” al ‘Canalla’ por la obtención del polémico título de Campeón de Liga, pero dejando en claro su disconformidad con el otorgamiento de dicho premio.

Más allá de eso, el desarrollo del mismo transcurrió con normalidad y, pese a la falta de creatividad a la hora de generar peligro, el cuadro platense logró abrir el marcador a los 31 minutos de la etapa inicial con un golazo de Edwuin Cetré. El atacante recibió la pelota dentro del área y sacó un remate colocado al palo izquierdo del arquero Jorge Braun, lejos de su alcance.

En la siguiente acción, Angel Di María tuvo en sus pies la chance de conseguir la igualdad, aunque tras un centro peligroso, el palo le negó la posibilidad de festejar el gol y volver a traer la paridad al partido.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Ariel Holan tuvieron la posesión del balón, pero no lograron pisar el área rival con insistencia para lastimar la defensa del ‘León’. Lo más peligroso ocurrió cuando a los 47’, Alejo Véliz conectó de cabeza y el palo le dijo que no.

De esta manera, Rosario Central, equipo que más puntos logró sacar en la Tabla Anual, quedó eliminado del torneo Clausura en medio de la polémica en torno a la decisión de la AFA, comandada por Claudio Tapia, de premiar el ‘Canalla’ una vez finalizado el campeonato regular.