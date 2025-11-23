El “Xeneize”, con dos goles de Miguel Merentiel, se impuso en La Bombonera 2-0. En la próxima instancia se eliminará con Argentinos Juniors.

Boca derrotó a Talleres y está en cuartos de final

Boca Juniors se clasificó este domingo para los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer de local 2-0 al Talleres de Córdoba de Carlos Tevez.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino y los dos goles, los marcó el delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Además, a poco de finalizar la primera etapa, el arquero “xeneize” Agustín Marchesín le contuvo un penal a Mateo Cáceres.

La primera etapa tuvo mucha acción, pero Talleres sorprendió tomando la iniciativa. Aunque buscó adelantarse a toda costa, Boca abrió el marcador con un cabezazo de Miguel Merentiel, que sobre la línea empujó otra definición aérea de Lautaro Di Lollo asistido con un córner de Leandro Paredes.

A segundos del entretiempo, Agustín Marchesín tuvo su momento de protagonismo. Es que una notoria mano de Exequiel Zeballos concluyó en la pena máxima contra Boca, pero Mateo Cáceres no abrió lo suficiente su definición y el arquero local contuvo el empate de Talleres.

En el segundo tiempo estiró rápido su ventaja Boca, de nuevo gracias a Merentiel. El delantero conectó, en soledad, un centro de Lautaro Blanco y durmió a Talleres, sensibilizado por la ráfaga de goles y el penal errado. En la vuelta de Carlos Tevez a La Bombonera, el Xeneize no se dejó sorprender.

De esa manera, el equipo que conduce Claudio Ubeda jugará en cuartos de final -también de local- ante Argentinos Juniors, que en octavos dejó en el camino a Vélez Sarsfield, a ganarle en Liniers también por 2-0.