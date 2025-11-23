Estudiantes desafió a Tapia y no le hizo pasillo a Rosario Central

De esta manera, el conjunto de La Plata se rebeló ante la orden de Pablo Toviggino quien había sostenido que tenían que hacerle un pasillo.

Después del escándalo que se armó en la semana por la proclamación por parte de la AFA a Rosario Central como campeón de la Liga del Fútbol Argentino y, luego, con la designación de que Estudiantes de La Plata le tenía que hacerle un pasillo a los campeones, los jugadores del club Pincha tomaron la determinación de hacerlo en modo de protesta y se dieron vuelta.

Rosario Central se aseguró la Liga 2025 al terminar primero en la tabla anual, un reconocimiento oficial de la AFA que sorprendió a varios y que despertó la indignación de gran parte de todo el fútbol argentino.