Estudiantes desafió a Tapia y no le hizo pasillo a Rosario Central

Después del escándalo que se armó en la semana por la proclamación por parte de la AFA a Rosario Central como campeón de la Liga del Fútbol Argentino y, luego, con la designación de que Estudiantes de La Plata le tenía que hacerle un pasillo a los campeones, los jugadores del club Pincha tomaron la determinación de hacerlo en modo de protesta y se dieron vuelta.
Rosario Central se aseguró la Liga 2025 al terminar primero en la tabla anual, un reconocimiento oficial de la AFA que sorprendió a varios y que despertó la indignación de gran parte de todo el fútbol argentino.