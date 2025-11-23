Argentinos ganó y espera por el vencedor de Boca-Talleres

El “Bicho” de La Paternal se impuso en Liniers por 2-0 ante Vélez Sarsfield con dos goles de Hernán López Muñoz y está en cuartos de final.

Argentinos Juniors se convirtió este sábado en el primer equipo en avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Fue al imponerse de visitante por 2-0 ante Vélez Sarsfield en el partido que dio comienzo a los octavos de final del certamen.

El encuentro, que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers, tuvo el arbitraje de Andrés Merlos y los dos goles del partido los marcó Hernán López Muñoz. Además, Agustín Bouzat, del local, se fue expulsado por doble amarilla.

En un primer tiempo parejo, con momentos de fricción y reclamos, el local comenzó un poco mejor poniendo la pelota al piso e intentando atacar con Maher Carrizo, quien tuvo un remate en los minutos iniciales que se fue por encima del travesaño.

Luego, Elías Gómez ensayó un remate desde larga distancia que también se fue desviado. Argentinos comenzó a manejar la pelota con Hernán López Muñoz y Alan Lescano como ejes y lentamente se adueñó del partido, llevando peligro al arco de Tomás Marchiori.

En una de las acciones más peligrosas de la visita, Tomás Molina no pudo rematar con comodidad dentro del área y desperdició una chance clara de gol. El partido se fue al descanso empatado 0-0.

El segundo tiempo empezó con Vélez tomando el control del partido y teniendo las mejores chances para abrir el marcador. Tras un lateral de Elías Gómez mal sacado, Hernán López Muñoz recorrió varios metros con la pelota y sacó un remate lejano junto al palo de Marchiori. Cuatro minutos después, el mismo jugador elaboró una obra de arte para aumentar las cifras con una definición exquisita al picarle la pelota al arquero luego de una habilitación de Molina.

A 15 minutos del final, el “Fortín” quedó con un jugador menos por la expulsión de Agustín Bouzat, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción. Argentinos comenzó a dominar la pelota, pero el local casi descuenta con un remate desde afuera del área de Monzón que dio en el travesaño.

Los dirigidos por Nicolás Diez pudieron haber goleado si no fuera por Marchiori, quien le tapó un cabezazo a quemarropa a Erik Godoy.

En el final, el juez del partido había sancionado un penal para el local por una supuesta infracción contra Diego Valdés, pero tras la revisión en el VAR no observó infracción e invalidó su fallo inicial. Los de Guillermo Barros Schelotto tuvieron el descuento en el cierre con un disparo del juvenil Alex Verón, pero otra vez Gonzalo Siri ahogó el grito de gol.

Argentinos avanzó a la siguiente ronda y enfrentará al vencedor del cruce entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba, que se disputará este domingo a las 20 en La Bombonera.