Colapinto criticó el uso de fuegos artificiales en la Fórmula 1: "Hay perros, hay animales"

El piloto argentino se mostró visiblemente molesto por la pirotecnia utilizada durante la ceremonia de cierre del GP de Las Vegas. Afirmó que el ruido afectó la entrevista con la prensa y cuestionó el gasto y el impacto en los animales.

Mientras Max Verstappen, Lando Norris y George Russell celebraban en el podio tras el GP de Las Vegas, Franco Colapinto protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: expresó su desacuerdo con el uso de fuegos artificiales durante la ceremonia de cierre. El intenso estallido de la pirotecnia no solo interrumpió la entrevista que brindaba a periodistas, sino que también generó un visible fastidio en el piloto de Alpine.

Colapinto, que había finalizado en el último lugar de la carrera, intentaba analizar su desempeño cuando los estruendos comenzaron a tapar las voces de los cronistas. “No te escucho nada, boludo… Hay perros, hay animales”, reclamó, mostrando incomodidad por el volumen y por el impacto que puede generar en los animales. Los fuegos artificiales continuaron y el pilarense insistió: “Son las 10 de la noche, boludo”.

Lejos de disminuir, el ruido siguió interrumpiendo el intercambio con la prensa, lo que llevó al piloto a profundizar sus cuestionamientos. “Se creen que es Navidad, boludo”, lanzó, mientras continuaba haciendo gestos de molestia. Finalmente, apuntó contra el despliegue de la organización: “¿Sabés lo que vale esto? What the fuck… La guita que se gastan en esa pelotudez”.