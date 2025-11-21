Franco Colapinto fue 16º en la segunda práctica de Las Vegas

El piloto argentino, con Alpine, mejoró cuatro puestos con respecto a la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), quedó este jueves por la noche en el 16º lugar durante la segunda práctica que la Fórmula 1 llevó a cabo en el circuito callejero de Las Vegas Strip, en Estados Unidos.

La primera tanda de pruebas libre fue un período de adaptación a un trazado en el que Colapinto no logró adaptarse del todo. Quedó en la última posición, a +1.956 del monegasco Chales Leclerc, el más rápido, con 27 vueltas.

La segunda tanda de pruebas mostró una leve mejoría y Colapinto terminó en el puesto 16, tras completar 18 giros al circuito callejero. La tanda terminó con bandera roja y el tiempo más rápido lo registró Lando Norris, con 1:33.602.

Tras las dos prácticas, el joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, se refirió al trabajo realizado este viernes.

"No pude dar una vuelta con gomas blandas en todo el día, es lo negativo. Me siento incómodo con la goma media. Igualmente seguí teniendo los mismos problemas que en la fp1, donde el auto tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable, bastante complicado, y con la goma blanda fue todavía peor", sostuvo.

"En la fp2 mejoró pero seguimos teniendo los mismos problemas, solo que un poco menores. Fuimos encontrando un poco el camino, la diferencia es un poco más chica y eso es bueno, pero hay que trabajar", afirmó.

"Los problemas son parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora. La diferencia más grande con Pierre está en el chasis, volvimos a la primera parte de la temporada en que me costaba más. Es medio incomprobable pero sí me siento diferente que en las últimas carreras y puede ser por eso".

Este viernes, mientras tanto, se desarrollará a partir de las 21:30 -hora de Argentina- la tercera y última prueba. Y a la 1 de la mañana, ya del día sábado, se realizará la clasificación.