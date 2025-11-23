Franco Colapinto terminó 17º en Las Vegas

El piloto argentino, que tuvo daños en su Alpine, largó desde el 15º puesto y no pudo sostener la posición en Estados Unidos. La victoria fue de Max Verstappen.

El argentino Franco Colapinto sufrió los daños de su Alpine tras la largada y finalizó 17º en el Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen.

La carrera que se desarrolló este sábado por la noche -madrugada de Argentina- en el Circuito Callejero de Las Vegas tuvo una caótica largada, ya que el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) chocó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin). En medio del caos, el Alpine de Colapinto sufrió un daño por un toque que lo condicionaría de allí en adelante.

Pese a llegar a estar en el 12º lugar por la parada en boxes temprana de varios de sus oponentes, el joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, en ningún momento pudo mantener un ritmo que le permitiera ilusionarse con sumar sus primeros puntos de la temporada.

Por su parte, el francés Pierre Gasly -compañero de equipo de Colapinto-, también sufrió un fuerte choque en la largada y rápidamente cayó al pelotón del fondo. Terminó cruzando la bandera a cuadros en el 15° puesto.

El triunfo en el GP de Las Vegas quedó en manos de Verstappen, mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el británico George Russell (Mercedes).

El otro piloto que pelea por el título es el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien sigue demostrando que lo sobrepasó la posibilidad de ser campeón del mundo y volvió a protagonizar una floja actuación al finalizar cuarto.

La próxima fecha en el campeonato será el fin de semana que viene en el Gran Premio de Qatar, donde Norris podría asegurarse su primer título del mundo.