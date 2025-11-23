El básquet formativo tuvo plena acción por el torneo Clausura

La actividad de la fase regular se desarrolló en la CAI, en el gimnasio Cemento Comodoro y en Náutico Rada Tilly.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputó entre el último viernes y este sábado, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025 y en esta ocasión, la actividad estuvo destinada para las categorías formativas, tanto en femenino como en masculino.

En ese contexto, el viernes hubo acción en la sede de Comisión de Actividades Infantiles y en Náutico Rada Tilly. Mientras que el sábado, se jugaron partidos en el gimnasio “Cemento Comodoro” de Kilómetro 8 y en Náutico.

Este lunes, mientras tanto, continuará la actividad en el gimnasio del “Aurinegro”.

Desde las 18:30 se enfrentarán Náutico “Amarillo” con Gimnasia y Esgrima en U-17 y luego en U-13, con el arbitraje, en ambos partidos de José Bova y Mario Contrera.

………………..

Panorama

VIERNES 21

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 64 / Escuela Municipal Pueyrredón 50 (U-13).

- CAI 48 / Escuela Municipal Pueyrredón 51 (U-15).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 83 / Gimnasia "Blanco" 47 (U-15).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 43 / Gimnasia "Blanco" 81 (U-13).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 49 / Gimnasia "Blanco" 83 (U-17).

SABADO 22

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 37 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 43 (U-15 Femenino).

- Petroquímica 42 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 51 (U-13 Femenino).

- Petroquímica 48 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 49 (U-17 Femenino).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Negro" 44 / CAI 67 (U-15).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 71 / CAI 31 (U-13).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 35 / CAI 61 (U-17).

LUNES 24

En Náutico Rada Tilly

18:30 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

20:00 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.