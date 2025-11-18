Este martes desde las 20, Gimnasia se medirá en el Socios Fundadores con Náutico Rada Tily “Negro” en U-15 y luego en U-17.

El básquet femenino formativo sigue con el torneo Clausura

Con dos partidos de la rama femenina, este martes desde las 20, se jugará en el Socios Fundadores, una nueva fecha del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, Gimnasia y Esgrima recibirá a Náutico Rada Tilly “Negro”. En primer lugar jugarán los equipos de U-15 y luego lo harán las U-17, en ambos casos con el arbitraje de Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

El miércoles, mientras tanto, la acción continuará en el gimnasio de Náutico Rada Tilly.

Primero jugarán Náutico “Negro” y Comisión de Actividades Infantiles en U-11 varones y a continuación, se enfrentarán el dueño de casa y la CAI en Primera división, también por la rama masculina.

El mismo día, pero en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, se jugarán dos partidos de formativas en varones.

Escuela Municipal Pueyrredón se enfrentará con La Fede Deportiva “Blanco” en U-13 y U-15, mientras que en el “Cemento Comodoro” de Km 8, Petroquímica recibirá a Gimnasia y Esgrima en Primera Masculino.

………………..

Programa

MARTES 18

En el Socios Fundadores

20:00 U-15 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

21:30 U-17 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

MIERCOLES 19

En Náutico Rada Tilly

19:30 U-11: Náutico Rada Tilly "Negro" vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Jorge Alarcón y Miguel Muñoz.

21:30 Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

19:30 U-13: Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva "Blanco" (*). Arbitros: José Bova y Rodrigo Alvarez.

21:00 U-15: Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva "Blanco" (*). Arbitros: José Bova y Rodrigo Alvarez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

JUEVES 20

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Mario Contrera.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el Socios Fundadores

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.