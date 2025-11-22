Colapinto larga 15º en el Gran Premio de Las Vegas

El piloto argentino, con Alpine, no pudo pasar de la Q2. La carrera se desarrollará este domingo a partir de la 1 de la madrugada.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) largará este domingo -a la 1 de la madrugada- desde el 15º puesto cuando se corra el Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos, de la Fórmula 1.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, tuvo una muy buena performance con su auto de la escudería gala, donde se ubicó a 2.251seg del “poleman”, el británico Lando Norris (McLaren).

“En la anteúltima vuelta venía bajando mucho, como un segundo, pero toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después ya no tenía batería para la última vuelta. Estaba todo muy caliente y no pude cerrar un intento más", afirmó el de Pilar en zona Mixta a ESPN.

"Es una pena, porque esa vuelta venía bastante buena. No sé si daba para décimo, pero once seguro. Fue una quali difícil”, agregó el bonaerense en el desenlace de la Q2.

Por otro lado, con la lluvia como protagonista, el piralense analizó la sesión con dichas condiciones que alteraron el circuito. “Muy poco grip, mucho spray y la verdad que es muy feo manejar así", indicó

Colapinto también reconoció que el potencial del auto cambió según la condición de pista y hasta se lo sintió algo extrañado. “Es una pena no haber pasado a la Q3 al final, pero creo que en lluvia estábamos más cerca que en seco, y eso es bueno. Hay que entender un poco cuál es el problema que tenemos en seco, pero bajo agua estábamos un poco mejor”, analizó con total franqueza y sin vueltas.

En cuanto al error que condicionó su oportunidad final, no dudó: “Tuve un snap muy grande antes de la última curva y perdí la vuelta. Ahí se me fue la chance. Hay que pensar en mañana y ojalá tener una buena carrera”.

Por su parte, Lando Norris dio un nuevo golpe de autoridad y logró una disputadísima 'pole' en una clasificación del GP de Las Vegas pasada por agua, en la que Max Verstappen se quedó con el segundo puesto y el español Carlos Sainz a la tercera posición.

El piloto británico de McLaren dio una nueva clase de suficiencia y fundamentos para conducir su MCL39 a la 'pole'. Norris, que había guardado sus cartas en la tercera sesión de entrenamientos libres, arriesgó y se llevó el premio grande en su último intento.

El Gran Premio de Las Vegas, 22ª fecha del Campeonato Mundial, se correrá este domingo a la 1 de la madrugada y se podrá ver por Fox Sports y por la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.