Central Córdoba dejó afuera a San Lorenzo

En un partido de polémico arbitraje, se impuso en Santiago del Estero por 2-1 y avanzó a los cuartos de final del torneo Clausura.

Central Córdoba de Santiago del Estero superó de local a San Lorenzo por 2-1 y de ese modo, se clasificó para jugar los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se desarrolló en el Estadio Unico Madre de Ciudades, tuvo a Nasareno Arasa, de polémico arbitraje.

La primera mitad fue pareja, con un rato para cada equipo y ocasiones para ambos. Sobre el final, tras una gran acción de Jhohan Romaña con recuperación incluida, la pelota le quedó a Facundo Gulli, que con un golazo al ángulo abrió el marcador.

Ya en el segundo tiempo, las cosas se comenzaron a complicar para el 'Ciclón', con polémicas de por medio. Primero, a los 67 minutos, el juez del encuentro cobró penal para el 'Ferroviario' tras una falta de Ignacio Perruzzi y Lucas Varaldo lo cambió por gol.

Poco después, tras un encontronazo con Matías Perelló, Romaña vio la segunda amarilla y el equipo dirigido por Damián Ayude se quedó con diez hombres. En la visita le reclamaron con todo al cuerpo arbitral, pero la decisión no tuvo marcha atrás.

Aún con diez, el 'Ciclón' salió en busca del segundo, pero las cosas no le salieron y como si fuera poco, en el final, el equipo de Omar De Felippe lo dio vuelta con José Florentín, que no perdonó de primera luego de un gran pase de Santiago Moyano.

A partir de ahí, el clima en cancha quedó muy tenso y en medio de todo, Nery Domínguez se marchó expulsado por roja directa tras un pisotón contra Favio Cabral. Incluso ante ese duro panorama, San Lorenzo lo buscó, pero al final fue para el local.

De esa manera, Central Córdoba ahora espera en cuartos de final por el ganador de Rosario Central-Estudiantes de La Plata, que se enfrentan este domingo desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito.