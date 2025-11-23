Se enfrentan este lunes desde las 16 por la novena jornada del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Rada Tilly-Roca se roban el protagonismo de la 9ª fecha

Rada Tilly, que el último viernes volvió a la punta, recibirá este lunes a Deportivo Roca, en el partido que se destaca de la 9ª fecha del torneo Clausura, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que como el resto de la programación, dará comienzo a las 16, tendrá el arbitraje de Carlos Quintana.

El “Aurinegro”, que se aseguró el ascenso a Primera tras consagrarse en el Apertura, viene de vencer de visitante 4-3 a Caleta Córdova y con esa victoria, recuperó la cima, que estaba en poder de Deportivo Portugués, que en la octava jornada, tuvo descanso.

Por su parte, Roca derrotó de local 3-2 a Nueva Generación, y se ubica cuarto en el campeonato.

La fecha tendrá además los siguientes enfrentamientos: Nueva Generación-Deportivo Portugués; Stella Maris-Ferrocarril del Estado; Universitario-Talleres Juniors; Comodoro FC-San Martín y Manantiales Behr de Ciudadela-Caleta Córdova.

En esta ocasión será Oeste Juniors a quien le tocará tener fecha libre.

Programa de la 9ª fecha

LUNES 24 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

Comodoro FC vs San Martín.

Arbitro: Daniel Sosa.

Cancha: Comodoro FC.

Universitario vs Talleres Juniors.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Castelli.

Stella Maris vs Ferro.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: Stella Maris.

B. Ciudadela vs Caleta Córdova.

Arbitro: Gastón Verón.

Cancha: M.B. Ciudadela.

Rada Tilly vs Deportivo Roca.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Rada Tilly.

Nueva Generación vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Blas Subelza.

Cancha: Deportivo Portugués.

Libre: Oeste Juniors.