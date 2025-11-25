Nuevo corte programado de agua para recuperar reservas

La SCPL ratificó que este martes se interrumpe el suministro en Zona Norte y mañana miércoles en Zona Sur y Central.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó la realización de cortes programados de agua en Comodoro Rivadavia con el objetivo de recuperar las reservas del sistema Puesto La Mata.

Según detallaron desde el área de Saneamiento, este martes 25 de noviembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro en la Zona Norte de la ciudad. En tanto, el miércoles 26 de noviembre, también desde las 18 horas y por un período similar, la interrupción alcanzará a las Zonas Sur y Central.

Desde la entidad explicaron que el sistema de acueductos mantiene un caudal constante durante todo el año, salvo en situaciones excepcionales como episodios de turbiedad o roturas. Lo que sí experimenta variaciones significativas es el nivel de consumo domiciliario.

Con la llegada de las altas temperaturas, el uso del agua se incrementa considerablemente y supera la capacidad de producción y transporte del sistema, lo que obliga a programar cortes para equilibrar y recuperar reservas. En invierno, en cambio, la demanda disminuye y permite sostener un suministro continuo.

La SCPL reiteró la importancia del uso responsable del agua, especialmente durante la temporada estival. “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad”, recordaron.