Nuevo corte de agua en la ciudad, entre viernes y domingo

Este viernes a las 18 horas se inicia una interrupción del servicio en Zona Norte por 24 horas. Mañana sábado, en el mismo horario, el corte afectará a las zonas Sur y Central.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 21 de noviembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en Zona Norte. En tanto, mañana sábado 22 de noviembre, también desde las 18 horas y por otras 24 horas, el corte alcanzará a las zonas Sur y Central. Las interrupciones tienen como fin recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata.

Desde el área de Saneamiento explicaron que el Sistema de Acueductos mantiene su caudal constante durante todo el año, excepto ante situaciones extraordinarias como turbiedad en la fuente de captación o averías en la infraestructura. Lo que sí varía significativamente es el nivel de consumo por parte de la población.

En este sentido, indicaron que durante los meses de verano el consumo aumenta por encima de la capacidad del sistema, lo que obliga a programar cortes para equilibrar las reservas y garantizar la distribución. En invierno, en cambio, la demanda disminuye y permite sostener el suministro habitual sin interrupciones.

Finalmente, se insistió en la importancia de realizar un uso responsable del agua potable, recordando que se trata de un recurso limitado y esencial para toda la comunidad.