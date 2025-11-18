Zona Norte: suspenden corte de agua, pero algunos barrios siguen afectados

La interrupción del servicio prevista para este martes fue cancelada, aunque seis barrios que dependen de los acuíferos mantienen restricciones debido al temporal.

Este martes 18 de noviembre, el corte de agua programado para la Zona Norte de Comodoro Rivadavia quedó suspendido. Sin embargo, la medida no alcanza a los barrios Km. 12, Centenario, Km. 17, Km. 18, Caleta Córdova y El Faro, que continúan con el suministro afectado debido a las consecuencias del reciente temporal.

Desde el Departamento de Saneamiento de la cooperativa informaron que estas zonas reciben agua a través de los acuíferos, sistema que aún presenta limitaciones. Se estima que el servicio podrá normalizarse durante las últimas horas de la jornada.

El miércoles sí se mantiene el corte por 24 horas, desde las 18, para la Zona Sur y Central de la ciudad.

Asimismo, se solicitó a la comunidad hacer un uso racional del recurso hasta que la situación se regularice por completo.