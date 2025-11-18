Incendio en El Pedregoso: más de 180 personas afectadas al operativo

Las tareas se reanudaron a primera hora de este martes y hoy se suma un helicóptero con helibalde provisto por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El Gobierno del Chubut, a través del Servicio Provincial del Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría de Bosques, reanudó a primera hora de este martes las tareas de combate del incendio, que se encuentra activo, detectado durante el lunes en Epuyén, en la zona de El Pedregoso.

A partir del amplio despliegue dispuesto de manera inmediata por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, en total suman 186 las personas afectadas al operativo a las que se sumará durante esta jornada un helicóptero con helibalde provisto por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que realizará lanzamiento de agua sobre focos activos para facilitar las tareas de control del personal en tierra.

Para este martes en el lugar del incendio se espera que la temperatura máxima alcance 20 °C y una mínima humedad relativa del 25%, mientras que el viento comenzará a aumentar a partir de media mañana con velocidades de 25 – 35 km/h del sector oeste, con ráfagas de 40 – 60 km/h.

Las tareas se concentrarán en reforzar las líneas construidas en el día lunes sobre el flanco izquierdo. También se realizarán tareas de enfriamiento con equipos de agua y contarán con el apoyo de autobombas del SPMF y SNMF.

Bomberos de Epuyén permanecerán en apresto ante cualquier requerimiento para el área afectada por el incendio, además se tiene previsto que se sume al operativo una topadora para realizar trabajos en la zona de la cola del incendio hacia flanco derecho.

El incendio fue detectado pasadas las 16 horas de este lunes en cercanías del Complejo de Cabañas de Kritz, de Epuyén, y de acuerdo a las estimaciones de las autoridades la superficie afectada estimada es de 60 hectáreas con vegetación compuesta por arbustal, matorral, pastizal, plantaciones y bosque nativo.

Debido a la intensidad del viento, el incendio presentó desde el principio rápida propagación, comportamiento extremo con generación de focos secundarios, avanzando el fuego hacia el sector de la angostura y hacia la cumbre del Cerro Pirque.

El personal de las Bases de Servicio del SPMF junto con personal de la Brigada Nacional Sur del SNMF se distribuyó sobre el flanco izquierdo del incendio. Se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales y se realizaron tareas de enfriamiento con equipos de agua, con apoyo de autobombas pertenecientes al SPMF y SNMF.

Los Bomberos Voluntarios de Epuyén y El Hoyo realizaron resguardo de viviendas de pobladores y complejos turísticos en el área afectada por el incendio.

Recursos afectados al operativo

Desde el inicio de las tareas se desplegaron amplios recursos, tanto materiales como de personal.

Trabajan en el combate de las llamas personal del SPMF, Base de Servicio Epuyén, Base de Servicio Cholila, Base de Servicio Golondrinas, Base de Servicio Pto. Patriada, Base de Servicio Lago Puelo, y Base de Servicio El Maitén.

También personal de la Brigada Nacional Sur SNMF, Bomberos Voluntarios Epuyén, Bomberos Voluntarios El Hoyo, Personal de Apoyo SPMF entre ellos de Radiocomunicaciones Base de Servicio Epuyén, Subcentral Golondrinas, Logística Subcentral Golondrinas, Personal de Apoyo remoto del SPMF y SB, Radiocomunicaciones Central de Coordinación y Despacho Trevelin, Radiocomunicaciones Base de Servicio Cholila, Radiocomunicaciones Base de Servicio Golondrinas, Delegación Forestal Epuyén, Dirección de Recursos y Servicios, Área Técnica y Área SIG.

Asimismo se cuenta con apoyo de personal de otras instituciones como Subsecretaría de Protección Ciudadana de la provincia, Municipalidad de Epuyén, Protección Civil Municipal Epuyén, Protección Civil Municipal El Hoyo, Regional Patagonia SNMF, Coordinador Regional Patagonia SNMF, Brigada Nacional Sur SNMF, Pronóstico Especial SNMF – SMN, Policía de la provincia, APSV, ANSV, ICE Parque Nacionales y Gendarmería Nacional, sumando un total de 186 personas afectadas al operativo.

En cuanto a los recursos afectados al incendio se contabilizan 23 camionetas, 7 autobombas, 3 camiones cisterna y autos.