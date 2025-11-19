Avería en un subacueducto dejó sin agua a cinco barrios de la zona norte

Este miércoles 19 de noviembre, a partir de las 15:00, quedó interrumpido el suministro de agua potable en cinco barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia debido a una avería detectada en un subacueducto ubicado en inmediaciones del barrio Próspero Palazzo.
Los sectores afectados son Próspero Palazzo, Kilómetro 8, Restinga Alí, Regimiento Kilómetro 11 y un sector del barrio Ciudadela. Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay un horario estimado para la normalización del servicio, por lo que recomiendan a los vecinos realizar un uso racional del recurso mientras se llevan adelante las tareas de reparación.
Desde el Departamento de Saneamiento indicaron que se continuará informando a la comunidad ante cualquier novedad relacionada con la restauración del suministro.