SEROS desafilia a dos prestadores por cobro ilegal de plus y avanza con nuevas auditorías

La obra social provincial dio de baja a un kinesiólogo y un odontólogo tras comprobar cobros indebidos fuera de convenio. Además, analiza al menos cinco denuncias más dentro del plan institucional “El Plus es Ilegal”.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de su obra social SEROS, confirmó la desafiliación de dos prestadores luego de comprobarse que cobraban un plus ilegal por fuera de lo establecido en los convenios vigentes. Las sanciones se aplicaron en el marco del plan institucional “El Plus es Ilegal”, que impulsa acciones para detectar y erradicar esta práctica denunciada por afiliados.

Los profesionales involucrados son un kinesiólogo y un odontólogo, ambos separados del sistema de prestación tras verificarse las irregularidades. Desde SEROS informaron que las denuncias ingresaron por los canales oficiales habilitados y derivaron en medidas disciplinarias inmediatas.

Además, se encuentran en proceso de evaluación al menos cinco denuncias adicionales contra prestadores de otras disciplinas. Estos casos están siendo analizados por las áreas técnicas y de auditoría de la obra social para determinar si se aplicarán nuevas sanciones.

El ISSyS recordó a la comunidad afiliada la importancia de realizar las denuncias correspondientes y destacó que estas acciones apuntan a garantizar un sistema transparente, ajustado a normativa y que proteja los derechos de sus beneficiarios.

Los afiliados pueden realizar denuncias a través del formulario disponible en www.issys.gov.ar/denuncias, o de manera presencial en la Casa Central del ISSyS (Rivadavia 430, Rawson) y en las delegaciones SEROS de toda la provincia.

Para más información sobre el plan “El Plus es Ilegal”, se puede consultar en www.issys.gov.ar/el-plus-es-ilegal.