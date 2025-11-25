Supermercados chinos: analizan agua y estado de la mercadería

Personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo realizó operativos de rutina en distintos supermercados chinos el fin de semana largo. Esta vez no se detectaron infracciones de relevancia.

Los trabajos formaron parte del cronograma de rutina que se viene desarrollando desde la Municipalidad con el objetivo de garantizar la integridad de la mercadería que se comercializa en la ciudad, de acuerdo a los lineamientos que marca la gestión del intendente Othar Macharashvili.

Los operativos se concretaron el sábado y el lunes en los supermercados chinos Cielo Azul, ubicado en Km. 12; Sol Market, en Próspero Palazzo; Ballena Franca, sobre Avenida Nahuel Huapi; Elin Market, en Avenida Estados Unidos; Ace, sobre calle Viamonte; Súper Belgrano, en la calle con el mismo nombre; Océano, sobre Vélez Sársfield; y LM y Jano, ambos en Avenida Chile. En cada uno de ellos se supervisó el estado de la mercadería, se analizó el agua y se controló la documentación correspondiente.

Sobre el tema, el secretario Miguel Gómez indicó que “personal de la Subsecretaría de Fiscalización desarrolló una serie de controles en lo que tiene que ver con el área bromatológica. Se visitaron comercios de distintos puntos de la ciudad, los cuales en líneas generales tenían todo en orden”.

“Entre lo más importante, se revisó el estado de la mercadería y no se detectaron productos vencidos ni contaminación cruzada por mal almacenamiento. También se controló el estado del agua de los comercios y no se detectaron anomalías”, detalló.

Asimismo, sostuvo que “se detectaron algunas irregularidades en cuestiones menores, como algunas libretas sanitarias vencidas, por lo cual se labraron las infracciones correspondientes y se remitió la documentación al Tribunal de Faltas”.

Por último, el funcionario aseguró que se continuará avanzando con estos operativos en los comercios de los distintos barrios de nuestra ciudad, ya que “nuestra prioridad es la salud y la seguridad de los vecinos de Comodoro”.