Impiden el robo de otra moto en barrio Pueyrredón

El hecho ocurrió este martes por la mañana. La policía sorprendió a los sospechosos cuando trasladaban una motocicleta cuya traba de seguridad había sido forzada.

Este martes, alrededor de las 10:30, personal de la Comisaría Seccional Tercera intervino tras un llamado que alertaba sobre dos hombres que habrían sustraído una motocicleta y que se encontraban trasladándola e intentando encenderla en la esquina de Olavarría y Larraudé, en el barrio Pueyrredón.

Al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a los sospechosos, identificados como L.A.E., de 26 años, y M.S.G.J., de 24.

Minutos después se presentó el propietario del rodado, quien informó que la motocicleta —una Corven de 180 cc— estaba estacionada frente a su domicilio con la traba de seguridad colocada, la cual había sido violentada.

Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial del barrio Beghin, donde permanecerían alojados hasta la realización de la audiencia de control de detención.