El polvo blanco con el que drogaron y asaltaron a un hombre en plena calle

El episodio ocurrió en la zona oeste del conurbano y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las sospechosas fueron detenidas pero recuperaron la libertad horas después.

Un violento episodio registrado en el oeste del conurbano volvió a encender las alarmas sobre una modalidad delictiva que, según advierten los vecinos, gana terreno en la zona. Dos mujeres abordaron a un joven que caminaba en la calle y le arrojaron un polvo blanco en el rostro —presuntamente burundanga— y lo despojaron de su mochila y su teléfono.

Las imágenes de una cámara de seguridad domiciliaria muestran al hombre tambalear, caer al pavimento y, aun así, intentar seguir a las agresoras, que se alejan caminando sin apuro tras concretar el robo. Otra cámara captó con claridad el rostro de una de ellas, registro que permitió a la Policía bonaerense identificar y detener a las sospechosas poco después.

Pese al arresto, las dos mujeres recuperaron la libertad a las pocas horas, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si actuaron de manera aislada o si integran una banda dedicada a este tipo de ataques. No se descarta que se trate de las llamadas “viudas negras” o que hubieran tenido algún contacto previo con la víctima antes de abordarlo en la calle.

Embed #Ciudadela Investigan un robo cometido mediante el uso de burundanga, una sustancia que genera indefensión en las víctimas. La intervención se dio luego de que Carmelo, vecino del barrio, difundiera videos captados por sus cámaras de seguridad mostrando a dos mujeres atacando a… pic.twitter.com/1iEhBynYhq — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 25, 2025

Los vecinos, en tanto, aseguran que la inseguridad es un problema cotidiano. “Acá roban a cualquier hora. A mí me rompieron el vidrio de la camioneta y tuve que poner rejas en todos lados”, relató un comerciante de la zona. Sobre las sospechosas, añadió: “A una la vi varias veces por el barrio. La otra no sé quién es. Al muchacho que atacaron no lo conozco; dicen que no es de acá y que fue un robo al voleo”.

Aunque en la comisaría local aún no se registraron denuncias formales por hechos similares, los testimonios recogidos en el barrio dan cuenta de la preocupación creciente. Las autoridades buscan determinar si la sustancia utilizada corresponde a alguna droga con efecto sedante y si existe un patrón detrás de los recientes ataques.