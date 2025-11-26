Tenía pedido de captura cuando lo sorprendió la Policía

El individuo era buscado por la Justicia penal y se lo identificó sobre calle Huergo.

Un operativo de rutina terminó con una detención durante la medianoche de este miércoles en Comodoro Rivadavia. Efectivos de la Comisaría Séptima, que recorrían la zona de las calles Huergo y Los Duraznos como parte de las tareas de prevención, identificaron a dos hombres que circulaban por el lugar.

Mientras verificaban sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que uno de ellos, identificado por las siglas O.S.L., tenía un pedido de captura y rebeldía vigente ordenado por el juez penal Jorge Odorisio. Ante esa constatación, el hombre fue detenido de inmediato y trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza señalaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y que forma parte de los controles que se intensifican durante horarios nocturnos para localizar personas buscadas y reforzar la seguridad preventiva en la ciudad.