Detuvieron a un hombre con pedido de captura durante un control en Las Flores

Un patrullaje rutinario en el barrio Las Flores derivó este martes en la detención de un hombre que tenía una orden de captura activa. El operativo ocurrió alrededor de las 13:20, cuando personal de la Seccional Cuarta realizaba tareas preventivas en la intersección de Avenida Rivadavia y Mburucuyá.
Los agentes identificaron a un sujeto que circulaba por la zona y, tras consultar sus datos en el sistema, confirmaron que sobre él pesaba un pedido de rebeldía y captura vigente, dictado por el juez penal Martín Cosmaro.
El hombre, identificado como V.W.F., de 37 años, fue detenido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control.