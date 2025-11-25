25N: marcha contra la violencia por calles céntricas

Con un fuerte acompañamiento del Municipio, la actividad congregó a mujeres comodorenses que se convocaron para visibilizar la problemática.

La propuesta tuvo lugar este martes, bajo el lema “Contra los femicidios, las violencias y el ajuste”, y contó con la participación de la secretaria de la Mujer del municipio, María Cativa; la directora de Diversidad, Daniela Andrade; y representantes de distintas organizaciones e instituciones.

La jornada comenzó a las 16, con una feria abierta de mujeres en la plaza de la Escuela N° 83, lugar también en el que se realizó la concentración para la marcha, que inició pasadas las 18 y recorrió las calles del casco céntrico de nuestra ciudad.

Cabe recordar que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora en homenaje a Patria, María y Minerva Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, por lo que la ONU estableció esta fecha para visibilizar y reivindicar los derechos de las mujeres frente a todas las formas de discriminación y violencia de género.

En ese marco, Cativa destacó que se trata de “un día emblemático porque el 25N se está reconociendo cada vez más en todo el mundo. El mensaje es eliminar la violencia hacia las mujeres y que las mujeres y todos los ciudadanos tomemos conciencia porque esto requiere del acompañamiento de todas y todos”.

Asimismo, la funcionaria recordó que este martes se generaron distintas actividades a través de la Secretaría, con las vecinales, “porque son las entidades que tienen acceso directo con el vecino y pueden conocer con mayor rapidez las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres”.

Al mismo tiempo, agregó que “este año trabajamos mucho en las escuelas porque dialogando allí nos enteramos de distintas problemáticas de mujeres que muchas veces no se acercan por temor, por vergüenza o por miedo; entonces debemos salir a buscar, tener contacto cotidiano, concientizar y ayudar. Hay situaciones que se presentan en distintas edades y debemos acompañar dentro de nuestras posibilidades, por lo que estamos asistiendo a todas las mujeres de Comodoro que requieren de acompañamiento”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, Andrade afirmó que “como cada 25 de noviembre, nos reunimos para marchar contra toda la violencia que seguimos sufriendo las mujeres y las diversidades. En el Municipio contamos con políticas públicas, generadas y realizadas para las mujeres en situación de violencia de género, y venimos trabajando desde hace mucho tiempo en conjunto con las organizaciones sociales”.

Finalmente, expuso que “existen reclamos que tienen que ver tanto con el Estado nacional, como el provincial, que debemos visibilizar, ya que ha habido recortes respecto a lo que tiene que ver con las políticas públicas para mujeres en situación de violencia de género”.