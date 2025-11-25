El foco se desató a pocos metros de la Terminal de Ómnibus y demandó la intervención de dos móviles del Destacamento 1.

Se incendió un acopio de cartones y bomberos evitaron que el fuego alcance a un auto

Un incendio registrado este martes por la mañana en la zona céntrica movilizó a dos dotaciones del Destacamento 1. El fuego se originó en un cúmulo de cartones apilados en la vía pública, a metros de la Terminal de Ómnibus, y alcanzó a propagarse hacia un terreno baldío cercano, lo que generó preocupación entre los transeúntes.

El bombero Emilio Pérez Curbelo informó que al arribar con el Móvil 52 —acompañado del Móvil 51— se encontraron con un vehículo estacionado junto al foco ígneo. “Lo primero fue enfriar el auto para que no sufriera daños; su dueño pudo retirarlo sin inconvenientes”, explicó.

El personal remarcó el riesgo que implica mantener grandes cantidades de cartón en espacios abiertos y sin supervisión, debido a su rápida combustión. Pérez Curbelo pidió a los vecinos dar aviso inmediato al 100 ante cualquier señal de humo, ya que en los últimos días se registró un incremento de intervenciones por incendios en baldíos y pastizales.

El bombero advirtió que las altas temperaturas y la sequía previstas para las próximas semanas incrementan las posibilidades de nuevos focos. Además, de cara a las celebraciones de fin de año, insistió en el uso responsable de la pirotecnia, un factor que históricamente genera múltiples emergencias. “No estamos preocupados, pero sí preparados”, sostuvo.