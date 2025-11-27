Hallan dos proyectiles de artillería naval en las afueras de Madryn

Personal de la División Explosivos trabajó en la localización y remoción de dos artefactos militares antiguos, ambos sin espoleta ni carga explosiva.

En la tarde del miércoles, alrededor de las 14:40, la División Explosivos de Puerto Madryn intervino tras recibir un aviso sobre la posible presencia de munición militar en una zona periférica de la ciudad.

La alerta fue transmitida por el subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, quien informó que el comisario mayor retirado Facciutto había detectado lo que parecía ser un proyectil de artillería y aportado las coordenadas precisas del hallazgo.

Al llegar al lugar, el personal especializado localizó un primer artefacto: un proyectil de artillería naval de 127 milímetros, sin espoleta ni carga explosiva. Tras asegurar el área y concretar la remoción del elemento, los efectivos realizaron un rastrillaje preventivo en las inmediaciones.

Durante ese operativo se detectó un segundo proyectil, en este caso de 120 milímetros, también sin sistema de detonación ni carga activa. Ambos artefactos fueron secuestrados y trasladados a la base de la División Explosivos para su resguardo y análisis.

Las autoridades destacaron que, pese a tratarse de munición inactiva, la intervención profesional y el protocolo de seguridad resultan fundamentales para garantizar la protección de la comunidad.