Sarampión: El Ministerio de Salud emitió alerta epidemiológica

Fue tras el contagio de un niño de Entre Ríos. Desde el Ministerio señalan la importancia de completar los esquemas de vacunación.

Un caso de sarampión se confirmó en las últimas horas, se trata de un niño residente de Entre Ríos y el Ministerio de Salud emitió una alerta con el objetivo de informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de esta enfermedad.

La cartera sanitaria además indicó que los especialistas deben "verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema".

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades y las manifestaciones clínicas más frecuentes son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.

El Ministerio de Salud informó que el sarampión se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada, a la vez que el virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas y que no existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse con la vacunación.

La situación actual

El pasado viernes a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud se confirmó un caso sospechoso de sarampión en un niño de 2 años y 4 meses, residente en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos.

El inicio de los síntomas se registró el 24 de noviembre, con fiebre 38°C, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos, mientras que la primera consulta médica tuvo lugar el 26 de noviembre en un establecimiento pediátrico local, sin necesidad de internación, donde se le tomaron las primeras muestras para diagnóstico.

Luego se le realizaron estudios de IgM en la provincia que dieron indeterminado, por lo que se derivaron al Laboratorio Nacional de Referencia donde se detectó el virus por rt-PCR de la muestra nasofaríngea y se continuó con estudios moleculares para la identificación del genotipo viral.

El niño cuenta con una dosis de vacuna triple viral documentada en noviembre de 2024, no presenta comorbilidades ni factores de riesgo adicionales y se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente.

En el marco de la investigación epidemiológica se identificó un antecedente de viaje a la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe entre el 14 y el 15 de noviembre, mientras que se identificaron los contactos estrechos dentro del período de transmisibilidad, con verificación de esquemas de vacunación en curso.

Todos los contactos se encuentran bajo seguimiento activo, con recomendaciones de vigilancia de síntomas y aislamiento según exposición, mientras que los equipos locales y provinciales, junto con la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y la Dirección de Epidemiología, continúan con la investigación epidemiológica, el bloqueo de foco, la búsqueda activa de contactos, y el refuerzo de las medidas de prevención y control en los ámbitos involucrados.