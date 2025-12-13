Alerta sanitaria por una bacteria en un queso

La ANMAT confirmó la contaminación en un lote de queso Cremón de La Serenísima. Advierte el riesgo para quienes tengan el producto congelado, ya que el microorganismo resiste el frío.

A partir de la detección de una bacteria peligrosa para la salud, las autoridades sanitarias lanzaron una advertencia urgente sobre un lote específico de queso de pasta blanda. El hallazgo surgió de la vigilancia genómica del Instituto Malbrán sobre muestras enviadas por el SENASA en un muestreo oficial.

El informe técnico identifica el foco en el queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima (500g). Se trata puntualmente del Lote 2703, elaborado por Mastellone Hnos S.A. en Trenque Lauquen el 03/07/2025, con fecha de vencimiento el 11/09/2025.

Si bien el producto ya superó su fecha de caducidad, la ANMAT alerta sobre un riesgo residual para la salud pública. El peligro radica en que los consumidores hayan guardado el queso en el freezer, extendiendo su vida útil. Por ello, se solicita a la población -especialmente embarazadas y personas inmunosuprimidas- que se abstengan de consumirlo si poseen unidades de este lote fraccionadas o congeladas.

La empresa, bajo supervisión del SENASA, eliminó el foco de contaminación en la planta y procedió al recupero y destrucción de la mercadería afectada.

LISTERIOSIS

La bacteria detectada es la Listeria monocytogenes, causante de una enfermedad cuyos síntomas van desde cuadros gripales (fiebre, escalofríos, fatiga) hasta complicaciones severas como meningitis o septicemia.

Este microorganismo puede desarrollarse incluso en temperaturas de refrigeración y su período de incubación promedio es de tres semanas.