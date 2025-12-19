Más de 100 personas ya accedieron al dispositivo municipal de VIH e ITS

Funciona todos los sábados en el edificio central de Salud de Sarmiento 680 de 13:00 a 17:00, ofrece testeo rápido, asesoramiento y herramientas de prevención combinada de manera gratuita, confidencial y sin turno previo.

A poco más de un mes de su puesta en marcha, el dispositivo municipal de prevención combinada de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) superó las 100 atenciones, consolidándose como un espacio de referencia para el acceso a la salud sexual integral en la ciudad. La propuesta funciona todos los sábados, de 13 a 17 horas, en la sede de la Secretaría de Salud ubicada en Sarmiento 680, y está destinada a personas mayores de 13 años.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Municipio, en el marco de la adhesión a la Declaración de París, con el objetivo de fortalecer la prevención, la detección temprana y el acompañamiento en VIH e ITS. El abordaje se apoya en una estrategia de cercanía, sin requisitos administrativos complejos, priorizando la confidencialidad y el derecho a la información.

Durante cada jornada, el equipo sanitario brinda asesoramiento personalizado en salud sexual, realiza testeos rápidos y voluntarios de VIH y sífilis —con resultados en aproximadamente 15 minutos— y facilita el acceso a distintas herramientas de prevención combinada. Entre ellas se incluyen preservativos, métodos anticonceptivos y la Profilaxis Pre y Post Exposición (PrEP y PEP), siempre con seguimiento profesional.

El circuito de atención está diseñado para garantizar un acompañamiento integral. Tras una recepción administrativa básica, cada persona es guiada por un referente del equipo durante todo el proceso. En caso de resultados reactivos, se activa un protocolo de confirmación diagnóstica y derivación, asegurando continuidad de cuidados tanto sanitarios como sociales. Si el testeo resulta negativo, se evalúan situaciones de riesgo y se refuerzan las medidas preventivas más adecuadas para cada caso.

Desde el área de Salud destacaron que la PrEP está destinada a personas sin VIH que se encuentran en contextos de mayor exposición, mientras que la PEP se indica ante una posible situación de riesgo y debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas. Ambas herramientas forman parte de una estrategia integral que no reemplaza el uso del preservativo, clave para la prevención de otras ITS y embarazos no intencionales.

Con funcionamiento regular y sostenido, el dispositivo municipal apunta a seguir ampliando el acceso a la prevención, promoviendo una mirada integral de la salud sexual basada en derechos, cuidado y acompañamiento cercano a la comunidad.