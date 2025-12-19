Un motociclista herido tras chocar con una camioneta

El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Polonia y Lisandro de la Torre. El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud.

Un accidente de tránsito registrado este jueves por la tarde generó preocupación en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Por motivos que aún son materia de investigación, una motocicleta y una camioneta colisionaron en el cruce de las avenidas Polonia y Lisandro de la Torre.

Como consecuencia del impacto, la moto quedó atrapada debajo del vehículo de mayor porte y su conductor sufrió diversas lesiones.

En los primeros minutos posteriores al choque, el motociclista fue auxiliado por el propio conductor de la camioneta y por automovilistas que circulaban por la zona, quienes descendieron de sus vehículos para colaborar y dar aviso a los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, una ambulancia arribó al lugar y trasladó al joven herido para una evaluación médica más profunda. En tanto, personal policial trabajó en el sector para ordenar el tránsito y recabar información que permita determinar cómo se produjo el siniestro.