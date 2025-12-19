No podrá acercarse a 150 kilómetros de su expareja

Se trata de un imputado por violencia de género en Sarmiento, que ya desobedeció una prohibición de acercamiento. El juez dispuso que quede detenido hasta que aborde un ómnibus que lo traslade a Comodoro Rivadavia.

La Fiscalía de Sarmiento formuló cargos contra Emanuel Luis Alejandro Quiroga (33), imputado como autor del delito de desobediencia de una orden judicial.

En ese sentido, se informó que el procesado incumplió una medida de prohibición de contacto y acercamiento a su expareja por un perímetro de 150 kilómetros.

Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal, informaron que Luis Quiroga acumuló cuatro causas judiciales en contra. Todas las denuncias están vinculadas con hechos de violencia de género, indica el área de Prensa de la Fiscalía de Sarmiento.

En este marco, los investigadores solicitaron la aplicación de la prisión preventiva contra el procesado. Finalmente, el juez penal Ariel Quiroga, ordenó que el imputado permanezca detenido en la comisaría local hasta la salida del ómnibus que lo traslade este viernes por la tarde a Comodoro Rivadavia.

Asimismo, resolvió que Luis Quiroga debe presentarse una vez por semana en la Comisaría Tercera de Comodoro Rivadavia. También le advirtió que ante un nuevo incumplimiento se dispondrá su detención.