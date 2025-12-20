Brote y consumo: Petersen corría descalzo por la montaña

El chef lleva una semana internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes y pelea por su vida tras sufrir una falla multiorgánica .

La salud de Christian Petersen corre peligro y las próximas horas son cruciales. El reconocido chef sufrió una falla multiorgánica mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín en la provincia de Neuquén.

En medio de las versiones sobre lo ocurrido, trascendió que el cocinero habría consumido anfetaminas. Así lo hizo saber Sebastián Ciuffolotti, periodista de San Martín de los Andes.

“Fue un golpe duro enterarnos de su salud; nos tomó por sorpresa; está hace cinco días internado; había ido a un ascenso al volcán Lanín, se descompuso el viernes, tuvo una especie de brote”, dijo el periodista sobre la descompensación de Petersen en diálogo con el programa Tarde o temprano (El Trece).

Consultado por el “brote”, Ciuffolotti relató que “se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín, se le hicieron los análisis correspondientes”.

El periodista se limitó a dar el nombre de la sustancia que habría consumido “porque no está en el parte oficial” y “por respeto a la familia”. Sin embargo, contó que “en uno de los análisis, se habría hallado algún tipo de anfetamina”.

Silvia Fernández Barrio, panelista del ciclo, quiso saber si la alucinación y la actitud del cocinero en medio de la montaña era por drogas a lo que Ciuffolotti respondió: “o es un efecto. Para no personalizarlo, hay personas que, al tomar cierto tipo de medicación, cierto tipo de anfetamina, terminan excitados”.