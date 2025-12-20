Lo detuvieron en Misiones tras cometer múltiples robos en Comodoro

De manera semipresencial se desarrolló este viernes la audiencia de control de detención que tuvo como imputado a Ángel Ezequiel Victoria, quien fue detenido en la localidad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, en el marco de diversas causas que tramitan en Comodoro Rivadavia.

La detención se produjo debido al estado de rebeldía que pesaba sobre el imputado, quien registraba múltiples órdenes de captura vigentes por hechos con acusación pública, todos en instancia previa a la audiencia preliminar. Durante un procedimiento de identificación, personal policial de Bernardo de Irigoyen advirtió a un hombre que aparentaba estar desorientado y que intentó huir del lugar. Tras su demora, se constató que se trataba de Victoria, sobre quien recaían varias órdenes judiciales.

En la audiencia, la procuradora de fiscalía, Florencia Do Carmo (foto), solicitó que se declare legal la detención, pedido al que la defensa no formuló objeciones, reconociendo la vigencia de las órdenes de rebeldía y captura. El juez penal Mariano Nicosia resolvió declarar legal la detención realizada en Misiones y dejó sin efecto las órdenes de captura previas.

EN LA ACADEMIA STEINER

Seguidamente, se formalizó la investigación por un hecho ocurrido el 10 de febrero de 2025, alrededor de las 14 horas, cuando Victoria ingresó a la Academia Musical Steiner, ubicada en calle Italia al 850 de Comodoro Rivadavia. Según la acusación, sin ejercer violencia ni fuerza, sustrajo un teléfono celular marca Samsung modelo SM-A520F que se encontraba sobre el mostrador, ocultándolo debajo de una caja de alfajores que llevaba consigo, para luego retirarse del lugar. El hecho fue calificado provisoriamente como hurto simple, en calidad de autor.

La defensa no se opuso a la apertura de la investigación y el magistrado tuvo por formalizado el hecho, dando por asegurada la defensa técnica del imputado.

Respecto a las medidas de coerción, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por el término de un mes, al considerar que existe peligro de fuga. Argumentó que Victoria carece de domicilio fijo, se encuentra en situación de calle, presenta una conducta procesal negativa y posee numerosos procesos en trámite. Además, destacó que las medidas sustitutivas dispuestas con anterioridad no resultaron eficaces, lo que derivó en su declaración de rebeldía y posterior captura.

Por su parte, la defensora solicitó que no se haga lugar a la prisión preventiva, señalando que su asistido no cuenta con antecedentes penales ni beneficios previos revocados, y que eventualmente podría acceder a una condena de cumplimiento condicional. En ese sentido, pidió su libertad con la obligación de presentaciones semanales ante la autoridad judicial en Misiones.

Finalmente, el juez Nicosia dispuso la prisión preventiva de Victoria, ordenó su extradición a Comodoro Rivadavia y consideró acreditado el riesgo de fuga, la falta de arraigo y la mala conducta procesal del imputado, quien permaneció prófugo durante varios meses y se trasladó a una zona limítrofe con Brasil. Asimismo, se fijó como fecha límite el 9 de enero de 2026 para la realización de la audiencia preliminar.