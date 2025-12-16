Designan a una funcionaria y tres nuevas abogadas de Fiscalía

Se conocieron los nombres de quienes superaron las distintas etapas de evaluación.

El Consejo de Fiscales postuló para un cargo de Funcionaria de Fiscalía a Azul Romero; y para los dos cargos de Abogados en la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos Contra Animales (UFE-AyDA) de Comodoro Rivadavia a Belén Martini y Ailin Correa Vega, quedando también en orden de mérito Antonella Hernández.

La mesa examinadora estuvo integrada por miembros del Consejo de Fiscales: Cristian Olazabal, María Laura Blanco y Andrea Rubio; Fabián Nesprias responsable de Recursos Humanos de la Procuración General y el coordinador provincial del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), Luis Amarfil; estos últimos por videoconferencia.

Cabe mencionar que se ha modificado el reglamento de concursos para hacerlos más exigentes ya que los candidatos pasan por una evaluación psicológica obligatoria, con entrevistas y pruebas específicas orientadas a medir habilidades socioemocionales, capacidad de manejo del estrés, toma de decisiones, responsabilidad y adecuación al rol.

Con esta evaluación se busca elevar los estándares de selección y fortalecer la transparencia del proceso.