Ratifican la prisión preventiva de Luis Alcaina por cuatro robos

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva del imputado hasta el 11 de febrero de 2026, al considerar acreditada la probabilidad de autoría y el peligro de fuga.

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Luis Alberto Alcaina, coimputado en una causa que investiga cuatro hechos contra la propiedad. La fiscalía solicitó la continuidad de la medida de coerción, pedido que fue consentido por la defensa y finalmente avalado por la jueza penal subrogante.

La fiscal Andrea Rubio recordó que el pasado 24 de octubre se había prorrogado la prisión preventiva de Alcaina hasta la fecha actual y sostuvo que subsisten los elementos necesarios para mantener la medida. En el legajo se investigan cuatro hechos delictivos: tres calificados como robo simple y uno como robo agravado por el uso de un arma, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. En la misma causa se encuentra imputado Jorge Lanizante, quien cumple prisión preventiva en otro proceso más avanzado.

Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, existen elementos de convicción suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que Alcaina habría actuado como coautor de los hechos investigados. Asimismo, remarcó la existencia de peligro de fuga, señalando que el imputado se mantuvo oculto y no se sometió voluntariamente al proceso, lo que demuestra su capacidad para eludir la acción de la Justicia.

Por su parte, el defensor público Alejandro Varas manifestó que no se presentan nuevos presupuestos que habiliten una morigeración de la medida de coerción solicitada por la fiscalía, por lo que prestó conformidad al pedido de prórroga de la prisión preventiva hasta el próximo 11 de febrero de 2026. No obstante, adelantó que en esa fecha se realizará una presentación para solicitar salidas laborales para su defendido.

Finalmente, la jueza penal subrogante Daniela Arcuri resolvió mantener la prisión preventiva de Alcaina hasta el 11 de febrero de 2026, en base a la probabilidad de autoría, el peligro de fuga y el comportamiento reticente del imputado durante el proceso.