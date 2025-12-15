Choque en zona sur terminó a centímetros de una vivienda

El accidente ocurrió este lunes al mediodía en la intersección de avenida Kennedy y Cayelli. Dos vehículos colisionaron y uno de ellos quedó detenido junto al cerco de una casa, evitando de manera fortuita una tragedia mayor.

Un fuerte accidente de tránsito generó momentos de tensión este lunes, cerca del mediodía, en zona sur. El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Kennedy y la calle Cayelli, donde dos automóviles protagonizaron una colisión cuyas causas aún son materia de investigación.

Tras el impacto, uno de los rodados salió de su trayectoria y terminó detenido a escasos centímetros de la pared de una vivienda, junto al cerco perimetral del domicilio. La escena resultó especialmente impactante por la proximidad del vehículo con la estructura residencial.

El otro automóvil involucrado quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la zona. A pesar de la violencia del choque, las primeras informaciones oficiales indicaron que no hubo personas con heridas de gravedad.