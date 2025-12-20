El gobernador dijo que las aprehensiones "nos permiten dejar atrás un pasado de impunidad y desidia".

Torres destacó la detención de los responsables de incendiar la Casa de Gobierno

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, valoró la detención de los responsables "de incendiar la Casa de Gobierno y otros edificios públicos en Rawson en diciembre de 2021" y destacó que "el fallo de la justicia deja bien en claro que en nuestra provincia el orden público y el respeto por la ley no se negocian".

Torres resaltó además que "estos delincuentes, que provocaron una de las jornadas más negras de la historia de nuestra provincia, cumplan definitivamente una condena efectiva donde corresponde: en la cárcel".

"En Chubut, el que comete un delito termina preso" afirmó el gobernador, resaltando que "en esta provincia la ley es igual para todos".

Por último, el mandatario sostuvo que "estas detenciones nos permiten dejar atrás un pasado de impunidad y desidia", al tiempo que instó "a seguir construyendo entre todos el futuro que nos merecemos los chubutenses".