Por estafa, ordenan el embargo del sueldo de la diputada Lorena Villaverde

La Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3 de San Carlos de Bariloche dispuso una medida cautelar de embargo preventivo sobre los haberes que percibe la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), en el marco de una demanda iniciada por un vecino de esa ciudad vinculada a la compraventa de un lote ubicado en la localidad de Las Grutas.

La resolución fue dictada por el juez Santiago Morán, quien ordenó el embargo hasta cubrir la suma total de 40,5 millones de pesos, desglosados en 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y 13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales. La medida fue adoptada sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del litigio, el cual continuará su trámite.

Según consta en el fallo, el magistrado consideró acreditados, en esta instancia preliminar, los requisitos legales necesarios para el dictado de la cautelar, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora.

El reclamo judicial

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el demandante sostiene haber adquirido un terreno mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin haber recibido la posesión del inmueble. En ese marco, promovió una acción principal por daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento contractual, así como por el cobro de un canon locativo.

El juez valoró, entre otros elementos, la existencia de cartas documento, recibos y constancias de instancias de mediación, las cuales —según se indicó— permiten configurar el denominado fumus boni iuris, es decir, la probabilidad de que el derecho invocado exista.

Asimismo, el fallo señaló que la adopción de la medida cautelar resulta necesaria para evitar que una eventual sentencia favorable al actor pueda verse frustrada en su ejecución.

Alcance del embargo

La resolución ordena que el embargo se efectivice sobre las remuneraciones mensuales y el sueldo anual complementario que Villaverde percibe en su carácter de diputada nacional, respetando los límites establecidos por la normativa vigente.

Para su cumplimiento, el juzgado libró oficio a la Secretaría General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con apercibimiento de aplicar sanciones y multas diarias en caso de incumplimiento.

La medida cautelar se inscribe dentro del desarrollo inicial del proceso judicial y no implica una definición sobre la responsabilidad final de la legisladora, cuestión que será resuelta al momento de dictarse sentencia en la causa principal.